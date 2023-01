Coppa del mondo sci femminile a Kranjska Gora, il programma e dove vedere le gare in tv

Due appuntamenti da non perdere per la Coppa del mondo di sci alpino femminile. Sabato 7 e domenica 8 gennaio in Slovenia, a Kranjska Gora, sono in programma uno slalom gigante e uno slalom speciale. La gara più attesa per i colori azzurri è la prova di gigante a cui Marta Bassino si presenta con il pettorale rosso con 300 punti, 40 più di Mikaela Shiffrin e 48 più di Lara Gut-Behrami. In questa specialità la piemontese dovrà fronteggiare anche la concorrenza di Petra Vlhova, Sara Hector, Tessa Worley e Ragnhild Mowinckel. L'Italia punta forte anche su Federica Brignone, apparsa in ottima forma, soprattutto nelle seconde manche, nelle ultime gare.

Tra le porte strette la favorita è Mikaela Shiffrin che dovrà fronteggiare in primis la concorrenza di Vlhova e Holdener. L'americana andrà a caccia della vittoria numero 82 che le permetterebbe di eguagliare il record di 82 successi in Coppa del mondo della connazionale Vonn, detentrice del primato in ambito femminile.

Sci femminile, programma Kranjska Gora e orari tv

Sabato 7 e domenica 8 gennaio si disputerrano il gigante e lo slalom della Coppa del mondo maschile a Kranjska Gora. Entrambi gli appuntamenti, che hanno la prima manche in programma alle 9.30 e la seconda alle 12.30, saranno trasmessi in diretta su Raisport, in chiaro (streaming su Raiplay) e per gli abbonati su Eurosport (in streaming su Eurosport Player e DAZN).