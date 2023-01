Sci alpino femminile oggi primo gigante Kronplatz: dove vederlo in tv e in streaming

Primo appuntamento a Kronplatz per la Coppa del mondo di sci alpino femminile. Oggi, martedì 24 gennaio, sull'Erta è in programma il primo dei due giganti in calendario questa settimana. Otto le azzurre convocate: Federica Brignone, Marta Bassino, Asja Zenere, Elisa Platino, Roberta Melesi, Karoline Pichler, Laura Pirovano e Laura Steinmair.

La piemontese Bassino, reduce da un bellissimo terzo posto a Cortina, darà il massimo per difendere il pettorale rosso. La sua prima inseguitrice in classifica è 'Her Majesty' Mikaela Shiffrin a caccia del successo numero 83 in carriera.

Sci femminile, programma gigante Kronplatz e orari tv

A Kronplatz il primo gigante è in programma martedì 24 gennaio (il secondo mercoledì 25 gennaio). La prima manche si disputa alle ore 10.30, la seconda alle 13.30. Diretta in chiaro su Rai2 (streaming Raiplay), per gli abbonati su Eurosport (streaming su Europlayer).