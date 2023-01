Sci alpino femminile oggi secondo gigante Kronplatz dove vederlo in tv e in streaming

Nuovo appuntamento italiano per la Coppa del mondo femminile di sci alpino. Oggi, mercoledì 25 gennaio, è in programma il secondo gigante a Kronplatz, Plan de Corones. La seconda sfida sulla pista Erta vedrà nuovamente le azzurre, Brignone e Bassino in primis, tra le protagoniste più attese. La valdostana è reduce dal suo podio numero 53 in carriera, la cuneese vuole riscattare il decimo posto, risultato che l'ha vista perdere il pettorale rosso. Il simbolo del primato ora lo indossa Mikaela Shiffrin che ieri, martedì 24 gennaio, è diventata la sciatrice più vincente della storia.

Sci femminile, programma gigante Kronplatz e orari tv

A Kronplatz il secondo gigante è in programma mercoledì 25 gennaio. Nella località altoatesina si recupera la gara cancellata a Špindler?v Mlýn per problemi organizzativi. La prima manche si disputa alle ore 10.30, la seconda alle 13.30. Diretta in chiaro su Rai2 (streaming Raiplay), per gli abbonati su Eurosport (streaming su Europlayer).