Sci alpino femminile, oggi superG Kvitfjell: dove vederlo in tv e in streaming

Terzo imperdibile appuntamento con la Coppa del mondo di sci femminile a Kvitfjell. Domani, domenica 5 marzo, è in programma il secondo SuperG di questa tre giorni norvegese. Le soddisfazioni per l'Italia in questi giorni non sono decisamente mancate. Elena Curtoni nel primo SuperG che si è disputato venerdì 3 marzo ha chiuso al secondo posto, pagando un solo centesimo dalla vincitrice, l'austriaca Cornelia Huetter.

L'azzurra, a due gare dalla fine, si è portata al comando della classifica di specialità con 310 punti, tallonata da Gut-Behrami con 302 e dalla norvegese Ragnhild Mowinckel con 290. Ancora in gara per la Coppa anche Huetter, quarta con 289 punti e Brignone con il quinto posto a 278.

Curtoni è quindi pronta a dare il massimo, proprio come Federica Brignone e Sofia Goggia, galvanizzata dalla quarta Coppetta di discesa libera appena conquistata.

Cdm femminile sci alpino SuperG Kvitfjell: gli orari in tv