Sci alpino femminile oggi Lake Louise Supergigante: dove vederlo in tv e in streaming

Sarà un'altra giornata di grande spettacolo sulle nevi canadesi. A Lake Louise l'Italia, dopo le due vittorie di Sofia Goggia in discesa libera, ha tutte le carte in regola per centrare un altro bellissimo trionfo. La sciatrice bergamasca, che l'anno scorso realizzò su questa pista una indimenticabile tripletta, spera di terminare il weekend con un altro successo. Grandi chance anche per Federica Brignone, Elena Curtoni e Marta Bassino.

Tra le avversarie più accreditate ci sono la stella americana Mikaela Shiffrin, Lara Gut- Behrami e la norvegese Ragnhild Mowinckel.

Cdm femminile, supergigante Lake Louise: gli orari in tv

Il Supergigante di Coppa del mondo di sci alpino femminile, a Lake Louise in Canada, sarà in programma oggi, domenica 4 dicembre, alle ore 18.55.Sarà trasmesso in diretta in chiaro da Raisport e in tv per gli abbonati su Eurosport 2. Sarà in streaming gratuito su Raiplay e a pagamento su discovery+, DAZN, Eurosport Player.