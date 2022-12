Coppa del mondo sci femminile a Saint Moritz, il programma e dove vedere le gare in tv

Fine settimana dal grande fascino per gli amanti degli sport invernali. Gli uomini sono impegnati in Italia, tra Val Gardena e Alta Badia, mentre la Coppa del mondo femminile farà tappa in Svizzera, a Saint Moritz, dove sono in programma una discesa libera e un supergigante.

Le azzurre puntano a confermarsi protagoniste. Goggia, dopo le vittorie a Lake Louise, punta al bottino pieno in discesa, Bassino, vincitrice nel gigante in casa a Sestriere e Brignone, quarta, scommettono sul Supergigante.

Programma Saint Moritz e orari tv

La prima discesa libera femminile a Saint Moritz è in programma venerdì 16 dicembre alle ore 10.30, la seconda sabato 17 dicembre sempre alle ore 10.30. Domenica 17 dicembre è in programma il SuperG femminile alle 11.30.

Le gare della Coppa del mondo di sci femminile sono trasmesse in diretta in chiaro su Rai 2 (o Raisport, a seconda delle esigenze di palinsesto) e in streaming gratuito su Raiplay. Saranno inoltre trasmesse per gli abbonati su Eurosport e in streaming su Eurosport Player, DAZN e RaiPlay.