Sci alpino femminile oggi Sestriere 2022 slalom: dove vederlo in tv e in streaming

Domenica 11 settembre secondo appuntamento per la Coppa del mondo sulle nevi del Sestriere. Dopo la fenomenale vittoria di Marta Bassino nel gigante di ieri, oggi si disputerà lo slalom. L'Italia, in una specialità in cui è in difficoltà, si presenta ai cancelletti di partenza con queste atlete: Vera Tschurtschenthaler, Lara Della Mea, Anita Gulli e Marta Rossetti, a cui si aggiungono, visto che siamo casa, Lucrezia Lorenzi e Beatrice Sola.

Cdm femminile, slalom Sestriere: gli orari in tv

Lo slalom di Coppa del mondo femminile di domenica 11 dicembre ha la prima manche in programma alle ore 10.30 e la seconda alle 13.30.

Le gare della Coppa del mondo di sci femminile al Sestriere sono trasmesse in diretta in chiaro su Rai 2 (o Raisport, a seconda delle esigenze di palinsesto) e in streaming gratuito su Raiplay. Saranno inoltre trasmesse per gli abbonati su Eurosport e in streaming su Eurosport Player, DAZN e RaiPlay.