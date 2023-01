Sci alpino femminile oggi primo slalom Spindleruv Mlyn: dove vederlo in tv e in streaming

Inizia oggi, sabato 28 gennaio, il weekend della Coppa del mondo di sci femminile con il primo slalom a Spindleruv Mlyn in Repubblica Ceca. Per l'Italia sono state convocate quattro azzurre: Lara Della Mea, Vera Tschurtschenthaler, Marta Rossetti e Anita Gulli, che hanno come obiettivo la qualificazione alla seconda manche.

L'osservata speciale è "Her Majesty", Mikaela Shiffrin che, dopo essere diventata in settimana la sciatrice più vincente di sempre con 84 successi, ha le prime due occasioni per pareggiare i conti con Ingemar Stenmark, lo sciatore più vincente della storia con 86 successi.

Sci femminile, programma slalom Spindleruv Mlyn e orari tv