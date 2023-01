Sci alpino femminile oggi secondo slalom Spindleruv Mlyn: dove vederlo in tv e in streaming

Oggi, domenica 29 gennaio, è in programma il secondo appuntamento della Coppa del mondo di sci femminile con il secondo slalom a Spindleruv Mlyn in Repubblica Ceca. Per l'Italia sono state convocate quattro azzurre: Lara Della Mea, Vera Tschurtschenthaler, Marta Rossetti e Anita Gulli, che hanno come obiettivo la qualificazione alla seconda manche.

"Her Majesty", Mikaela Shiffrin cercherà il suo successo numero 86 per raggiungere Ingemar Stenmark, in testa alla classifica degli sciatori più vincenti di sempre con 86 successi. La sua principale rivale sarà, come sempre, la slovacca Petra Vhlova.

Sci femminile, programma slalom Spindleruv Mlyn e orari tv