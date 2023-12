Sci alpino femminile oggi in tv, SuperG Val d'Isere: dove vederlo in diretta

Nuova imperdibile sfida nella Coppa del mondo di sci alpino femminile in Val D'Isere. Oggi, domenica 17 dicembre, si disputa il SuperG. Le azzurre, Goggia, Brignone e Bassino, sono tra le favorite della vigilia e vogliono riscattare la discesa del giorno precedente, vinta dall'elvetica Jasmine Flury, che non ha visto sul podio nessuna delle nostre portacolori.

Le più accreditate per il successo, in quella che è l'ultima gara veloce dell'anno, sono Mikaela Shiffrin, Lara Gut, Cornelia Huetter, Corinne Suter, Ragnhild Mowinckel.

Particolarmente attesa Shiffrin che ha saltato la discesa libera proprio per allenarsi ed essere ancora più performante in questo appuntamento e nelle prossime gare. Le avversarie sono avvisate.

Sci alpino, Cdm femminile SuperG Val d'Isere: orari in tv

Domenica 17 dicembre

ore 11.00 superG femminile Val d’Isere

Le gare di Coppa del mondo di sci alpino femminile in Val d'Isere sono trasmesse in chiaro su Raisport e in streaming gratuito su Raiplay. Per gli abbonati su Eurosport 1, streaming a pagamento su Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN.