Sci alpino oggi tv gigante femminile Soelden 2022: orario e dove vederlo in diretta (Rai e Eurosport)

La lunga attesa è finita e nel weekend inizierà la Coppa del mondo di sci alpino. A Soelden, in Austria, a inaugurare la stagione, sabato 22 ottobre, è lo slalom gigante. Le prime a solcare la neve nel weekend saranno le donne. La stagione 2021/2022 dell'Italia in gigante si era chiusa alla grande con una doppietta messa a segno da Federica Brignone e Marta Bassino.

Le nostre due atlete puntano a ripetersi sin dalla prima gara. Sarà al cancelletto di partenza anche Lara Colturi, la figlia della campionessa olimpica Daniela Ceccarelli che ha scelto di gareggiare per l'Albania.Tra le grandi favorite ci sono la stella americana Mikaela Shiffrin, la slovacca Petra Vlhova, la campionessa in carica di gigante la francese Tessa Worley e la svedese Sara Hector, che ha vinto l'oro olimpico a Pechino 2022.

Il gruppo azzurro sarà composto da sette atlete: Marta Bassino, Federica Brignone, Karoline Pichler, Roberta Melesi, Elisa Platino, Ilaria Ghisalberti e Asja Zenere. Sofia Goggia ed Elena Curtoni non prenderanno parte alla gara per proseguire la preparazione in vista del doppio appuntamento con la velocità di Zermatt/Cervinia in programma sabato 5 e domenica 6 novembre.

Sci alpino, gigante donne a Soelden: l'orario della diretta

La prima gara della Coppa del mondo 2022-2023, il gigante femminile in programma a Soelden, sabato 22 ottobre, sarà trasmessa in diretta RaiSport (in chiaro) e su Eurosport (per gli abbonati), in diretta streaming su Rai Play (gratuita), Discover+, Eurosport Player, SkyGo, NOW (per gli abbonati). La prima manche si disputerà alle ore 10.00, mentre la seconda è in programma alle ore 13.05.