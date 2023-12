Coppa del mondo sci femminile a Saint Moritz, il programma e dove vedere le gare in tv

Un altro fine settimana dal grande fascino per gli amanti dello sci alpino. Dopo la fantastica doppietta in gigante a Mont Tremblant di Federica Brignone, con la straordinaria vittoria nella bufera, le discipline tecniche cederanno il posto alla velocità.

Dopo il Canada le protagoniste della Coppa del mondo di sci alpino femminile saranno di scena in Svizzera, a Saint Moritz, dove sono in programma, da venerdì 8 a domenica 10 dicembre, due supergiganti e una discesa libera.

Sofia Goggia, che ha ben figurato in gigante, punta a confermarsi nella specialità regina e vuole cogliere risultati importanti anche in Super-G. Cariche anche le altre azzurre, in primis proprio Brignone e Bassino.

Cdm femminile Saint Moritz: gli orari in tv

venerdì 8 dicembre: 10.30, SuperG femminile St.Moritz

sabato 9 dicembre: 10.30 Discesa femminile St.Moritz

domenica 10 dicembre: 10.30 SuperG femminile St.Moritz

Le gare di Coppa del mondo di sci alpino femminile sono trasmesse su Raisport, canale 58 del digitale terrestre, (o sui canali Rai) e in streaming gratuito su Raiplay. Per gli abbonati su Eurosport 1, streaming a pagamento su Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN.