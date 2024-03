Sci alpino, finali Coppa del mondo Saalbach 2024: il calendario e dove vederle in tv

La primavera si avvicina e la Coppa del mondo di sci vivrà in questi ultimi due weekend le finali. Quest'anno le prove di specialità che concludono la staagione si dusputeranno a Saalbach, in Austria, dal 16 al 24 marzo, la località sciistica dove nel febbraio del 2025 si disputerà la 48esima edizione dei campionati del mondo di sci alpino.

La novità di questa edizione delle Finali è che le gare non saranno in un'unica settimana ma si disputeranno in due fine settimana, il primo dedicato alle prove tecniche, il secondo a quelle veloci.

Ci sarà spettacolo perché sono ancora da assegnare la coppa di SuperG in campo maschile e in discesa, con Marco Odermatt a caccia del poker che, dopo aver già vinto la coppa generale e quella di gigante, può conquistare anche discesa e SuperG. In slalom la Coppetta l'ha vinta Manuel Feller.

Anche Lara Gut-Behrami, come il connazionale elvetico, può conquistare quattro Coppe, la generale, il gigante, il SuperG e la discesa e dovrà farlo proprio in Austria visto che non ha ancora la certezza matematica. La Coppetta di slalom l'ha conquistata Her Makesty Mikaela Shiffrin che si è così consolata per una stagione che l'ha vista assente da fine gennaio a inizio marzo per l'infortunio a Cortina.

Sci alpino, finali Coppa del mondo Saalbach 2024: gli italiani

Saranno 15 gli azzurri presenti alle finali di Saalbach. La più attesa è Federica Brignone che vuole il secondo posto in classifica generale. Le altre donne presenti sono Marta Bassino, Martina Peterlini (slalom), Laura Pirovano (superG e discesa), Roberta Melesi (superG) e Nicol Delago (discesa).

Tra gli uomini gareggeranno Alex Vinatzer (gigante e slalom), Luca De Aliprandini, Filippo Della Vite e Giovanni Borsotti (gigante), Tommaso Sala (slalom), Guglielmo Bosca, Mattia Casse e Dominik Paris (superG e discesa), e Max Perathoner (superG). Assenti per infortunio Sofia Goggia e Florian Schieder.

Questi atleti si sono qualificati riuscendo a esssere tra i i primi 25 delle classifiche di specialità o avendo ottenuto o 500 punti in classifica generale.

Sci alpino, finali Coppa del mondo Saalbach 2024: il calendario e gli orari in tv

Le finali di Saalbach della Coppa del mondo di sci alpino 2023/2024 saranno trasmesse in chiaro su Raisport e in streaming gratuito su Raiplay, per gli abbonati su Eurosport e in streaming a pagamento su Europlayer. Qui trovate il calendario e gli orari in tv:

Sabato 16 Marzo

ore 9: prima manche gigante maschile

ore 10.30: prima manche slalom femminile

ore 12: seconda manche gigante maschile

ore 13.30: seconda manche slalom femminile

Domenica 17 Marzo

ore 09: prima manche gigante femminile

ore 10.30: prima manche slalom maschile

ore 12: seconda manche gigante femminile

ore 13.30: seconda manche slalom maschile

Venerdì 22 Marzo

ore 10.00: SuperG femminile

ore 11.30: SuperG maschile

Sabato 23 Marzo

ore 11.15: Discesa femminile

Domenica 24 Marzo