Sci, gigante maschile Finali Saalbach: favoriti e dove vederlo in diretta tv

Ad Aspen ha conquistato la nona vittoria su nove giganti, ora nelle finali di Saalbach Marco Odermatt insegue la decima vittoria su dieci gare tra le porte larghe, la specialità in cui quest'anno è ancora imbattuto. Il campione elvetico Marco Odermatt, il Cannibale di Buochs, in Austria, nel gigante delle finali di Saalbach punta all'en-plein.

I suoi principali avversari, che sinora si sono sempre dovuti accontentare del secondo posto, sono il croato Filip Zubcic, secondo nella classifica generale con 370 punti, i novergesi Henrik Kristoffersen, Aleksander Steen Olsen e Atle Lie McGrath e gli altri elvetici, Loic Meillard, Thomas Tumler e Gino Caviezel.

L'Italia punta su un buon risultato di Alex Vinatzer, il migliore in questa stagione dove ha mostrato grandi progressi in questa disciplina e su Luca De Aliprandini, finalmente tornato sui suoi livelli nelle ultime gare. Saranno al cancelletto di partenza anche Filippo Della Vite e Giovanni Borsotti.

Finali Saalbach, gigante maschile: l'orario e dove vederlo in tv

Lo slalom gigante maschile delle finali di Saalbach si disputa sabato 16 marzo con la prima manche alle 9 e la seconda alle 12 e sarà trasmesso in chiaro su Raisport e in streaming gratuito su Raiplay, per gli abbonati su Eurosport e in streaming a pagamento su Europlayer.