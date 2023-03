Sci alpino, finali Soldeu: il calendario e dove vederle in tv

Si chiude questa settimana a Soldeu, Andorra, la stagione 2022/2023 di sci alpino. Quest'annata ha fatto i conti con un clima sempre più caldo che ha condizionato il calendario a inizio stagione, ma ha regalato gare emozionanti e una memorabile edizione dei mondiali a Courchevel e Meribel.

In campo femminile ha brillato la stella di Mikaela Shiffrin, che con 87 vittorie è diventata la sciatrice più vicente di sempre battendo il record di Stenmark e conquistando la sua quinta Coppa generale e le coppette di slalom e gigante. In campo maschile la coppa generale, la seconda in carriera, l'ha conquistata Marco Odermatt, capace di imporsi anche nelle graduatorie di SuperG e di gigante. Il suo rivale Aleksander Aamodt Kilde ha prevalso in discesa libera.

L'Italia ha sorriso per le imprese di Sofia Goggia, che ha centrato la sua quarta Coppa di specialità in discesa libera, la terza consecutiva e per le imprese ai Mondiali e in Coppa del mondo di Federica Brignone e Marta Bassino.

Tra le gare da seguire con maggior attenzione in queste finali c'è il SuperG dove Elena Curtoni si presenta con il pettorale rosso con 332 punti davanti a Lara Gut con 313, Cornelia Huetter con 307 e Federica Brignone con 288. L’altra “Coppetta” ancora da assegnare è quella dello slalom maschile.

Sci alpino, finali Soldeu: gli azzurri qualificati

Alle finali della Coppa del mondo di sci alpino 2022/2023 si sono qualificati i primi 25 delle classifiche di specialità, chi ha ottenuto 500 punti in classifica generale, i vincitori dei Mondiali senior, i vincitori dei Mondiali Junior. Saranno le ultime nove gare per il circo bianco, due prove tecniche e due prove veloci, per uomini e donne e il parallelo a squadre. Gli azzurri che ce l'hanno fatta sono:

Discesa libera maschile

Mattia Casse

Florian Schieder

Dominik Paris

Super-G Maschile

Dominik Paris

Mattia Casse

Guglielmo Bosca

Gigante maschile

Filippo Della Vite

Luca De Aliprandini

Slalom maschile

Tommaso Sala

Alex Vinatzer

Stefano Gross

Corrado Barbera (Campione del mondo Junior)

Discesa libera femminile

Sofia Goggia

Elena Curtoni

Federica Brignone

Laura Pirovano

Nicol Delago

Marta Bassino (500 punti in classifica generale)

Super-G femminile

Elena Curtoni

Federica Brignone

Marta Bassino

Sofia Goggia

Gigante femminile

Federica Brignone

Marta Bassino

Elena Curtoni (500 punti in classifica generale)

Sofia Goggia (500 punti in classifica generale)

Slalom femminile

Marta Bassino (500 punti in classifica generale)

Elena Curtoni (500 punti in classifica generale)

Sofia Goggia (500 punti in classifica generale)

Federica Brignone (500 punti in classifica generale)

Sci alpino, finali Soldeu: il calendario e gli orari in tv

Le finali di Soldeu della Coppa del mondo di sci alpino 2022/2023 saranno trasmesse in chiaro su Raisport e in streaming gratuito su Raiplay, per gli abbonati su Eurosport e in streaming a pagamento su Europlayer. Qui trovate il calendario e gli orari in tv: