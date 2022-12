Sci alpino, Coppa del mondo a Madonna di Campiglio: il programma e dove vedere lo slalom in diretta tv

Grande attesa per lo slalom in notturna a Madonna di Campiglio per la Coppa del Mondo di sci alpino 2022-2023. Il tradizionale appuntamento, che quest'anno si disputerà giovedì 22 dicembre, è tra i più attesi nel calendario. L'Italia ritroverà Giuliano Razzoli, che era stato costretto a rinunciare al primo slalom stagionale in Val d'Isere a causa di alcuni problemi alla schiena.

Saranno al cancelletto di partenza con i colori azzurri Stefano Gross, Federico Liberatore, Tobias Kastlunger, Tommaso Sala e Simon Maurberger. La speranza è che possa gareggiare anche Alex Vinatzer. Il bolzanino, non al meglio dal punto di vista fisico, per una piccola lesione meniscale, con conseguente edema al ginocchio destro, scioglierà la riserva sulla sua partecipazione soltanto alla vigilia di questo appuntamento.

Cdm maschile sci alpino slalom Madonna di Campiglio 2022: gli orari in tv

L'Italia ha grandi ricordi delle gare nel celeberrimo Canalone Miramonti. Sono 9 le vittorie, 3 di Alberto Tomba. L'ultimo dei 25 podi ottenuti su questa pista venne conquistato nel 2020 da Vinatzer.

Giovedì 22 dicembre la prima manche si disputerà alle ore 17.45, mentre la seconda è in programma alle ore 20.45. Sarà trasmessa in diretta in chiaro su Raisport e in streaming gratuito su Raiplay. Per gli abbonati su Eurosport e in streaming su discovery+, Eurosport Player, DAZN.