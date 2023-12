Sci alpino maschile, slalom Coppa del mondo a Madonna di Campiglio: il programma e dove vederlo in diretta

Nove vittorie, tre del mitico Alberto Tomba. L'Italia ha grandi ricordi delle gare nel celeberrimo Canalone Miramonti della mitica 3-Tre. Questa settimana, venerdì 22 dicembre, si disputa una delle gare iconiche della Coppa del mondo maschile, lo slalom speciale a Madonna di Campiglio.

Sarà come sempre una notte magica a cui gli atleti arriveranno con un'unica gara tra i pali snodati disputata sinora in stagione, lo slalom di Gurgl, in Austria, il 18 novembre scorso.

A imporsi era stato l'austriaco Manuel Feller, davanti ai connazionali Marco Schwarz e Michael Matt. Grande attesa per gli azzurri che saranno sostenuti dal tifo delle migliori occasioni. Particolarmente atteso il bronzo mondiale Alex Vinatzer, terzo nel 2020. Pronti a dare il massimo anche Tobias Kastlunger, Giuliano Razzoli, Stefano Gross (terzo nel 2016) e Tommaso Sala.

Un anno fa a vincere era stato l'elvetico Daniel Yule davanti a Henrik Kristoffersen e Linus Strasser. Lucas Braathen, il norvegese che si è clamorosamente ritirato a soli 23 anni a inizio stagione a causa di uno scontro con la Federazione norvegese in merito ai contratti di sponsorizzazione, era scivolato al quarto posto dopo aver chiuso la prima manche al comando. I colpi di scena non mancheranno neppure in quella che sarà la 70esima sfida sulla 3Tre.

Cdm maschile sci alpino slalom Madonna di Campiglio 2023: gli orari in tv

La speranza è di conquistare una vittoria che manca dal trionfo di Giorgio Rocca nel 2005. Venerdì 22 dicembre la prima manche si disputerà alle 17.45, mentre la seconda è in programma alle ore 20.45. Sarà trasmessa in diretta in chiaro su Raisport e in streaming gratuito su Raiplay. Per gli abbonati su Eurosport e in streaming su discovery+, Eurosport Player, DAZN.