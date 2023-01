Coppa del mondo sci maschile a Adelboden, il programma e dove vedere le gare in tv

La Coppa del mondo di sci alpino maschile fa tappa nel weekend a Adelboden per due giorni di gare tra le più attese in calendario. Sono in programma un gigante, sabato 7 e uno slalom, domenica 8 gennaio. Si spera che il freddo permetta di avere condizioni di pista più regolari rispetto a quelle dell’ultimo gigante maschile a Garmisch o di quelle, ancora peggiori, che hanno costretto a cancellare il secondo slalom femminile in programma a Zagabria.

Il grande favorito in gigante è Marco Odermatt: l'Italia ripone le sue speranze in Luca De Aliprandini e Filippo Della Vite. Al comando della classifica di slalom c'è Kristoffersen, davanti a Feller e Yule. Gli azzurri puntano su una conferma di Gross e Sala, nelle zone alte a Garmisch Psrtenkirchen e nel pronto riscatto di Razzoli e Vinatzer, vittime di un'inforcata nell'ultimo appuntamento.

Sci maschile, programma Adelboden e orari tv

Sabato 7 e domenica 8 gennaio si disputerrano il gigante e lo slalom della Coppa del mondo maschile a Adelboden. Gli appuntamenti, che hanno entrambi la prima manche in programma alle 10.30 e la seconda alle 13.30, saranno trasmessi in diretta su Raisport, in chiaro (streaming su Raiplay) e per gli abbonati su Eurosport (in streaming su Eurosport Player e DAZN).