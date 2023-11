Coppa del mondo sci alpino maschile a Beaver Creek: il programma e dove vedere le gare in tv

Sarà un weekend di grande spettacolo sulla Bird’s of Prey di Beaver Creek, negli USA, dove saranno di scena gli uomini-jet per tre gare della Coppa del mondo maschile di sci alpino. Da venerdì 1 a domenica 3 dicembre sono in programma due discese libere e un Super-G.

L'Italia proverà a dire la sua con Dominik Paris, Florian Schieder, Mattia Casse, Matteo Marsaglia, Guglielmo Bosca, Christof Innerhofer.

Beaver Creek, Coppa del mondo sci alpino maschile: gli orari in tv

1) Venerdì 1 Dicembre

18.45 Discesa libera maschile Beaver Creek (Stati Uniti)

2) Sabato 2 dicembre

18.45 Discesa libera maschile Beaver Creek (Stati Uniti)

3) Domenica 3 dicembre

18.45 SuperG maschile Beaver Creek (Stati Uniti)

La Coppa del mondo di sci alpino maschile, a Beaver Creeek, sarà trasmessa in diretta in chiaro su Rai Sport HD e in streaming gratuito su Raiplay e in diretta tv a pagamento su Eurosport 1, streaming per gli abbonati su RaiPlay; Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN.