Sci alpino maschile oggi Beaver Creek Supergigante: dove vederlo in tv e in streaming

Ultimo appuntamento a Beaver Creek per la Coppa del mondo di sci alpino maschile. Oggi, domenica 4 dicembre, in Colorado, è in programma il supergigante. Marco Odermatt cercherà il bis dopo la vittoria della scorsa settimana a Lake Louise, in Canada. Il suo principale rivale sarà ancora una volta Aleksander Aamod Kilde, che ieri ha vinto la discesa libera.

Osservato speciale, dopo il podio di ieri, il canadese Crawford. Tra i nomi più accreditati ci sono anche quelli degli austriaci Matthias Mayer, Vincent Kriechmayr e il francese Alexis Pinturault.

L'Italia spera in una buona gara di Dominik Paris, sinora lontano dalla forma migliore. Il campione di Merano partità con il pettorale numero 5. Christof Innerhofer e Mattia Casse le altre frecce all'arco azzurro.

Cdm maschile, supergigante Beaver Creek: gli orari in tv

Il Supergigante di Coppa del mondo di sci alpino maschile, a Beaver Creek negli Usa, è in programma oggi, domenica 4 dicembre alle ore 18.00. Sarà trasmesso in diretta in chiaro da Raisport e in tv per gli abbonati su Eurosport 2. Sarà in streaming gratuito su Raiplay e a pagamento su discovery+, DAZN, Eurosport Player.