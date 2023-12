Sci alpino maschile, oggi discesa libera Bormio: dove vederla in diretta tv

Arriva uno degli appuntamenti più attesi per gli amanti dello sci alpino. Giovedì 28 dicembre si disputa a Bormio, in provincia di Sondrio, in Lombardia, la discesa libera. Grande fiducia in casa Italia, con le maggiori speranze riposte in Dominik Paris, sette volte vincitore in carriera sulla mitica Stelvio, quella che è a ben donde, la sua pista.

Il meranese, galvanizzato dal recente successo in Val Gardena, sull'iconica Saslong, dovrà avere la meglio su rivali agguerriti come Marco Odermatt, l'elvetico che guida la classifica generale e Marco Schwarz, il polivalente austriaco, che è il suo maggior sfidante per la Coppa di cristallo. Il norvegese Aleksander Kilde darà il massimo per centrare una prestigiosa vittoria.

I tifosi italiani sono pronti a dare il massimo del loro sostegno anche a Mattia Casse, Christof Innerhofer e Benjamin Alliod. Venerdì 29 dicembre a Bormio, sulla pista che sarà grande protagonista delle Olimpiadi 2026, si disputerà il SuperG, l'ultimo evento in Italia di questa stagione per la Coppa del mondo maschile di sci alpino.

Sci alpino, coppa del mondo maschile discesa libera Bormio: dove vederla in tv

La discesa libera della Coppa del mondo di sci alpino maschile a Bormio, in programma alle 11.30 di giovedì 28 dicembre, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su RaiDue, streaming su Raiplay e a pagamento su Eurosport 1, streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN.