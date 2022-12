Coppa del mondo sci maschile a Bormio, il programma e dove vedere le gare in tv

Due gare da non perdere per gli amanti dello sci. Mercoledì 28 e giovedì 29 dicembre la Coppa del mondo maschile rispetta la tradizione e a Bormio, in Valtellina, si disputano una discesa libera e un SuperG sulla Stelvio.

Sulla pista che sarà anche sede delle Olimpiadi di Milano-Cortina nel 2026 l'Italia punta su Dominik Paris, che su quella che viene definita la sua pista, ha vinto 7 gare in carriera (6 in discesa libera e una in SuperG). L'atleta di Merano avrà l'opportunità per riscattare un avvio di stagione deludente. Attesa per la prova di Mattia Casse: il torinese in Val Gardena ha festeggiato il suo primo podio in carriera, il numero 1000 della storia azzurra.

Sarà una battaglia da non perdere tra tutti i migliori interpreti della specialità con un grande duello tra Marco Odermatt e Aleksander Aamodt Kilde. Lo svizzero, alla vigilia di questo appuntamento, è in testa alla classifica di Coppa del Mondo con 796 punti, contro i 525 del norvegese.

Sci maschile, programma Bormio e orari tv

La discesa libera della Coppa del mondo maschile, mercoledì 28 e il SuperG giovedì 29 dicembre, sono in programma alle ore 11.30. Gli appuntamenti saranno trasmessi in diretta su Rai2, in chiaro (streaming su Raiplay) e per gli abbonati su Eurosport (in streaming su Eurosport Player e DAZN).