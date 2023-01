Sci alpino maschile oggi secondo SuperG Cortina: dove vederlo in tv e in streaming

Oggi, domenica 29 gennaio, è in programma il secondo appuntamento della Coppa del mondo di sci maschile a Cortina. Sono sette gli azzurri convocati: Dominik Paris, alla ricerca di un pronto riscatto, Mattia Casse, che ha conquistato tre podi in questa stagione, l'ultimo proprio ieri a in SuperG, Florian Schieder, straordinario secondo a Kitzbuhel, partendo con il pettorale numero 43. Completano il drappello azzurro Christof Innerhofer, Matteo Marsaglia, Guglielmo Bosca e Matteo Franzoso.

Sci maschile, programma supergigante Cortina e orari tv