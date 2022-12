Sci alpino oggi Beaver Creek discesa libera: dove vederlo in tv e in streaming

Finalmente si gareggia a Beaver Creek. La prima gara si disputerà oggi, sabato 3 dicembre, dopo l'annullamento della discesa di ieri per l'abbondante nevicata e il forte vento. La discesa libera, sulla impegnativa "Birds of Prey" è in programma alle ore 18.00.

Dominik Paris cercherà di essere protagonista nella gara odierna. I rivali più accreditati sono il norvegese Aleksander Aamodt Kilde, gli elvetici Marco Odermatt e Beat Feuz e gli austriaci Matthias Mayer e Vincent Kriechmayr.

Queste le altre frecce all'arco azzurro: Christof Innerhofer, Florian Schieder, Emanuele Buzzi, Pietro Zazzi, Nicolò Molteni, Giovanni Franzoni, Matteo Franzoso, Matteo Marsaglia, Mattia Casse e Guglielmo Bosca

Cdm maschile, discesa Beaver Creek: dove vederla in tv e in streaming

La discesa libera di Coppa del mondo di sci alpino maschile, a Beaver Creek negli Usa, è in programma oggi, sabato 3 dicembre alle ore 18.00. Sarà trasmessa in diretta in chiaro da Raisport e in tv per gli abbonati su Eurosport 2. Sarà in streaming gratuito su Raiplay e a pagamento su discovery+, DAZN, Eurosport Player.