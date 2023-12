Sci alpino maschile oggi in tv seconda discesa libera Val Gardena: dove vederla in diretta

Terza grande sfida in Val Gardena. Oggi, sabato 16 dicembre, sulla mitica Saslong, si sfidano gli uomini-jet e la partenza sarà più in alto.

L'Italia spera di ottenere una vittoria attesa dal 2001, quando Kristian Ghedina ottenne l'ultimo dei suoi 4 successi sulla Saslong (1997, 1999, 2000 e 2001).

In totale sono 5 i successi italiani su questa mitica pista. Oltre ai trionfi di Ghedina c'è la vittoria di Herbert Plank nel 1978 e fa affidamento su Paris, Casse e Schieder. Atteso il duello tra Kilde e Odermatt che giovedì, nella prima discesa, sono stati beffati dallo statunitense Bryce Bennett che partiva con il pettorale numero 34.

Sci, discesa libera Val Gardena: gli orari in tv

Sabato 16 dicembre: 11:45, Discesa libera maschile Val Gardena

Le gare di Coppa del mondo di sci alpino maschile in Val Gardena e in Alta Badia sono trasmesse in chiaro su Rai 2 e in streaming gratuito su Raiplay. Per gli abbonati su Eurosport 1, streaming a pagamento su Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN.