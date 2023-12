Sci alpino maschile oggi in tv, gigante Alta Badia: dove vederlo in diretta

Un'altra giornata da non perdere per gli amanti del circo bianco. Oggi, domenica 17 dicembre, si disputa il primo gigante in Val Badia.

Dopo la bellissima vittoria di Dominik Paris in discesa libera, sulla mitica Saslong, c'è euforia tra gli azzurri. Anche i gigantisti puntano a fare bene sulla Gran Risa. Gli azzurri più attesi sono Della Vite, De Aliprandini e Borsotti.

Favorito per la vittoria il campione elvetico Odermatt che avrà come maggiori rivali Kristoffersen, Schwarz e Meillard.

Sci alpino, Cdm maschile gigante Alta Badia: orari in tv

Domenica 17 dicembre: ore 10 e ore 13.30, gigante maschile Alta Badia

Le gare di Coppa del mondo di sci alpino maschile in Val Gardena e in Alta Badia sono trasmesse in chiaro su Rai 2 e in streaming gratuito su Raiplay. Per gli abbonati su Eurosport 1, streaming a pagamento su Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN.