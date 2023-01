Sci alpino maschile oggi discesa libera Kitzbuhel: dove vederla in tv e in streaming 

Primo appuntamento di un weekend da non perdere a Kitzbuhel. Sulla mitica Streif oggi, venerdì 20 gennaio, è in programma la prima di due discese libere. Grande attesa per Mattia Casse reduce dal podio di Wengen, alle spalle dei due fenomeni dello sci mondiale, il vincitore Kilde e Marco Odermatt. Tra il norvegese, leader di specialità e lo svizzero, leader della classifica di Coppa del mondo, sarà nuovamente battaglia per la vittoria.

Tra gli azzurri Dominik Paris ha mostrato buoni progressi e si attendono ulteriori conferme anche in vista dei Mondiali a Courchevel, dal 6 al 19 febbraio.

Sci maschile, programma discesa Kitzbuhel e orari tv

La prima discesa libera è in programma a Kitzbuhel oggi, venerdì 20 gennaio alle ore 11.30. Diretta in chiaro su Raisport (streaming Raiplay), per gli abbonati su Eurosport (streaming su Europlayer).