Sci alpino maschile oggi slalom Kitzbuhel: dove vederlo in tv e in streaming

Ultimo appuntamento da non perdere a Kitzbuehel. Oggi, domenica 22 gennaio, è in programma uno slalom speciale dove l'Italia spera in un bel risultato che confermi la crescita della nazionale maschile. Nelle prove veloci sulla Streif i velocisti, grazie al secondo posto di Florian Schieder e alle buone prestazioni di Casse e Paris hanno mandato messaggi positivi in vista dei mondiali di febbraio a Courchevel-Meribel.

Ora si si aspettano segnali analoghi da parte degli slalomisti. I riflettori sono puntati, in particolare, su Alex Vinatzer e Tommaso Sala. La concorrenza sarà agguerrita: i favoriti sono in primis i norvegesi Henrik Kristoffersen e Lucas Braathen e il padrone di casa l'austriaco Manuel Feller.

Sci maschile, programma slalom Kitzbuhel e orari tv

Lo slalom a Kitzbuhel è in programma domenica 22 gennaio. Prima manche alle ore 10.30, la seconda alle 13.30. Diretta in chiaro su Raisport (streaming Raiplay), per gli abbonati su Eurosport (streaming su Europlayer).