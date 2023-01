Sci alpino maschile oggi slalom Schladming: dove vederlo in tv e in streaming

Un nuovo imperdibile appuntamento per gli amanti degli sport invernali. Oggi, martedì 24 gennaio, a Schladming è in programma lo slalom speciale. Sarà nuovamente duello tra i norvegesi Lucas Braathen e Henrik Kristoffersen, lo svizzero Yule, l'austriaco Feller e il britannico Ryding. Ci saranno per l'Italia Tommaso Sala, Alex Vinatzer, Stefano Gross, Simon Maurberger, Tobias Kastlunger e Tommaso Saccardi.

L’ultimo podio italiano sulla Planai è di Gross, che fu secondo nel 2015, ripetendo lo stesso piazzamento ottenuto tre anni prima. Due podi anche per Manfred Moelgg: terzo nel 2008 e secondo nel 2004. Le uniche due vittorie azzurre si devono ad Alberto Tomba che trionfò nel ’97 e si ripetè nel ’98. In precedenza, sono da ricordare il terzo posto di Konrad Kurt Ladstaetter nel 1990 e quello di Piero Gros nel 1975.

Sci maschile, programma slalom Schladming e orari tv

A Schladming si gareggia in notturna: prima manche alle 17.45, seconda alle 20.45 con diretta su Rai Sport in chiaro (streaming Raiplay) ed Eurosport per gli abbonati (streaming Europlayer).