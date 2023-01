Sci alpino maschile oggi gigante Schladming: dove vederlo in tv e in streaming

Nuovo appuntamento per la Coppa del mondo maschile di sci alpino a Schladming. Oggi, mercoledì 25 gennaio, dopo lo spettacolare slalom, anche il gigante si disputerà in notturna. Otto gli azzurri convocati: Luca De Aliprandini, Filippo Della Vite, i due "osservati speciali", Giovanni Borsotti, David Zingerle, Alex Hofer, Alex Vinatzer, Simon Maurberger e Tobias Kastlunger. Favorito per la vittoria il leader di Coppa del mondo, lo svizzero Marco Odermatt.

Sci maschile, programma gigante Schladming e orari tv

A Schladming anche la prova di gigante, recupero della gara che non si disputerà a Garmisch per mancanza di neve, sarà in notturna. Prima manche alle 17.45, seconda alle 20.45 con diretta su Rai Sport in chiaro (streaming Raiplay) ed Eurosport per gli abbonati (streaming Europlayer).