Sci alpino maschile oggi slalom Kitzbuhel: dove vederlo in diretta

Due grandi vittorie per Cyprien Sarrazin e due memorabili podi per i colori azzurri. Sulla Streif, a Kitzbuhel, lo spettacolo non è mancato e sono arrivati il terzo posto di Paris e il secondo di Schieder. Ora, per concludere la tre giorni austriaca, la Coppa del mondo di sci maschile ha in programma uno slalom sulla Ganslern.

Nella quinta delle dodici sfide stagionali tra i pali snodati il favorito è l'austriaco Manuel Feller, pettorale rosso. L'Italia punta su Vinatzer e Sala.

Sci alpino maschile, calendario Coppa del mondo 2023/2024: le date delle gare

Sci maschile, programma slalom Kitzbuhel e orari tv

Lo slalom a Kitzbuhel è in programma domenica 21 gennaio. Prima manche alle ore 10.30, la seconda alle 13.30. Diretta in chiaro su Raisport (streaming Raiplay), per gli abbonati su Eurosport (streaming su Europlayer).