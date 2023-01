Sci alpino maschile oggi slalom Wengen: dove vederlo in tv e in streaming

Terzo e ultimo appuntamento a Wengen per la Coppa del mondo di sci maschile 2022/2023. Dopo il terzo posto di Mattia Casse in discesa libera, toccherà agli slalomisti cercare di cogliere un buon risultato che dia un segnale importante in vista dei mondiali di sci alpino che si disputeranno da lunedì 6 febbraio a domenica 19 febbraio in Francia, a Courchevel/Méribel.

Per lo slalom di Wengen sono 7 gli azzurri convocati dal direttore tecnico Massimo Carca: Alex Vinatzer, Giuliano Razzoli, Tommaso Sala, Stefano Gross, Simon Maurberger, Tobias Kastlunger e Matteo Canins. Riflettori puntati, in particolare su Alex Vinatzer, che nell'ultima gara ad Adelboden è arrivato quarto a un solo centesimo dal podio. Un anno fa Giuliano Razzoli conquistò un bellissimo terzo posto. I grandi favoriti per la vittoria sono i norvegesi Henrik Kristoffersen e Lucas Braathen, vincitore ad Adelboden e ed Atle Lie McGrath, l'austriaco Feller e gli svizzeri Daniel Yule e Loic Meillard. Ci si aspetta un segnale importante dal francese Clement Noel.

Sci maschile, programma slalom Wengen e orari tv

Lo slalom di Wengen, in programma domenica 15 gennaio, è alle ore 13.15 diretta in chiaro su Raisport (streaming su Raiplay), per gli abbonati su Eurosport (streaming su Europlayer)