Sci alpino maschile oggi SuperG Bormio: dove vederlo in diretta

Secondo imperdibile appuntamento con la Coppa del mondo di sci alpino maschile a Bormio. Dopo la vittoria in discesa libera del francese Cyprien Sarrazin, oggi, venerdì 29 dicembre, sulla mitica Stelvio è in programma il SuperG.

L'Italia spera nel riscatto di Dominik Paris che in discesa ha pagato caro un errore all'ingresso della Carcentina, finendo fuori nella pista dove ha vinto 6 discese libere e un SuperG.

Sarà proprio il meranese ad aprire la gara con il pettorale numero 1. Occhi puntati su Mattia Casse, che ha chiuso la discesa in sesta posizione e partirà in SuperG con il pettorale numero 15. Bosca, pettorale 4, Innerhofer 30, Schieder 36, Molteni 44, Zazzi 50, Borsotti 53 e Franzoni, 58, gli altri azzurri in gara.

I favoriti per la vittoria sono il campione elvetico Odermatt, secondo in discesa a Bormio, il norvegese Kilde, l'austriaco Kriechmayr. Non ci sarà Marco Schwarz che si è rotto il crociato nella discesa libera di Bormio e rientrerà nella prossima stagione. Un'assenza di peso visto che il polivalente austriaco era l'unico che stava riuscendo a impensierire Odermatt nella lotta per la sfera di cristallo della classifica generale.

Sci alpino maschile, SuperG Bormio: dove vederlo in diretta

Il SuperG di sci alpino maschile a Bormio, in programma venerdì 29 dicembre, inizierà alle ore 11.30 e sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su RaiDue, streaming su Raiplay e a pagamento su Eurosport 1, streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN.