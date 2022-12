Sci alpino maschile oggi Val d’Isere 2022 gigante maschile: dove vederlo in tv e in streaming

Secondo appuntamento in gigante per la Coppa del mondo maschile di sci alpino. La stagione sta entrando finalmente nel vivo e, grazie alle abbondanti nevicate sull’arco alpino di queste ultime ore, la cornice, dopo settimane di gare rinviate, è finalmente degna del Circo Bianco.

Mentre le donne sono impegnate a Sestriere, gli uomini in questo fine settimana, sabato 10 e domenica 11 dicembre, saranno impegnati in Val d’Isere per un gigante e uno slalom.

Il primo è in programma oggi, sabato 10 dicembre. L'Italia, nella prova che vede come favorito d'obbligo lo svizzero Marco Odermatt, si presenta con dieci atleti. Luca De Aliprandini è il più accreditato per andare a podio. Questi gli altri azzurri al via: Giovanni Borsotti, Filippo Della Vite, Hannes Zingerle, Tobias Kastlunger, Riccardo Tonetti, Simon Maurberger, Alex Vinatzer, Tommaso Sala e Stefano Gross.

Cdm maschile, gigante Val d'Isere: gli orari in tv

Il gigante di Coppa del mondo di sci alpino maschile, in Val d'Isere, è in programma oggi, sabato 10 dicembre. La prima manche è alle 9.30, la seconda alle 12.30. Sarà trasmesso in diretta in chiaro da Raisport e in tv per gli abbonati su Eurosport 2. Sarà in streaming gratuito su Raiplay e a pagamento su discovery+, DAZN, Eurosport Player.