Sci alpino maschile, oggi Val Gardena discesa libera: dove vederla in diretta

Appuntamento da non perdere per gli appassionati di sci alpino. Oggi, giovedì 14 dicembre, si disputa la prima discesa libera della Coppa del mondo maschile, in una stagione condizionata dalla cancellazioni causa fitte nevicate o vento troppo forte.

Con questa gara sulla mitica Saslong verrà recuperata quella rinviata a Cervinia a novembre. C'è grande attesa per vedere i valori in campo. Il norvegese Aleksander Aamodt Kilde è il favorito, Dominik Paris, Mattia Casse e Florian Schieder le frecce migliori all'arco azzurro. L'Italia spera di ottenere una vittoria attesa dal 2001, quando Kristian Ghedina ottenne l'ultimo dei suoi 4 successi sulla Saslong (1997, 1999, 2000 e 2001). In totale sono 5 i successi italiani su questa mitica pista. Oltre ai trionfi di Ghedina c'è la vittoria di Herbert Plank nel 1978.

Paris, su una pista dove non ha mai avuto un grande feeling, spera di fare un risultato simile a quello ottenuto nel 2014 quando fu terzo. Un anno fa fu il torinese Mattia Casse a conquistare un bellissimo terzo posto, facendo suo il podio numero 1000 per l'Italia in Coppa del Mondo.

Sci alpino Coppa del Mondo Val Gardena discesa libera: orario e dove vederla in tv

Giovedì 14 dicembre: 11:45, Discesa libera maschile Val Gardena

Le gare di Coppa del mondo di sci alpino maschile in Val Gardena e in Alta Badia sono trasmesse in chiaro su Rai 2 e in streaming gratuito su Raiplay. Per gli abbonati su Eurosport 1, streaming a pagamento su Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN.