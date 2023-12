Sci alpino maschile oggi in tv, SuperG Val Gardena: dove vederlo in diretta

Sarà un'altra super-sfida da non perdere nel secondo appuntamento in Val Gardena. Dopo la vittoria di Bryce Bennett che ieri nella discesa libera è riuscito, partendo con il pettorale numero 34, a battere Aleksander Aamodt Kilde e Marco Odermatt, nel SuperG di oggi, venerdì 15 dicembre, ci aspetta la rivincita tra il norvegese e l'elvetico.

Puntano a dire la loro anche gli austriaci Vincent Kriechmayr e Marco Schwarz e gli altri svizzeri Stefan Rogentin e Justin Murisier. L'Italia, confortata dai buoni piazzamenti ottenuti da Paris, Casse e Schieder in discesa libera, che hanno chiuso a ridosso della top-10, punta ad ottenere un buon risultato.

Sci alpino Coppa del Mondo Val Gardena SuperG: orario e dove vederla in tv

Venerdì 15 dicembre: 11:45, SuperG maschile Val Gardena

Le gare di Coppa del mondo di sci alpino maschile in Val Gardena sono trasmesse in chiaro su Rai 2 e in streaming gratuito su Raiplay. Per gli abbonati su Eurosport 1, streaming a pagamento su Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN.