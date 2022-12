Sci alpino oggi Val d’Isere 2022 slalom maschile: dove vederlo in tv e in streaming

Finalmente è arrivato il momento per il primo slalom speciale della stagione. Domenica 11 dicembre, nella seconda giornata della Coppa del mondo maschile in Val d'Isere, si disputerà la prima prova tra i pali stretti. Dopo il grande spettacolo della scorsa stagione ci si aspetta grande incertezza e gare tutte da seguire.

L'Italia, che non potrà contare su Giuliano Razzoli a causa di qualche problema alla schiena, punta in particolare su Alex Vinatzer e Tommaso Sala per centrare un risultato di prestigio. L’ultimo podio azzurro in Val d’Isère risale al 2019, il terzo posto conquistato da Stefano Gross.

Cdm maschile, slalom Val d'Isere: gli orari in tv

Lo slalom di Coppa del mondo di sci alpino maschile, in Val d'Isere, è in programma oggi, domenica 11 dicembre. La prima manche è alle 9.30, la seconda alle 12.30. Sarà trasmesso in diretta in chiaro da Raisport e in tv per gli abbonati su Eurosport 2. Sarà in streaming gratuito su Raiplay e a pagamento su discovery+, DAZN, Eurosport Player.