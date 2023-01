Sci alpino maschile oggi SuperG Wengen, il programma e dove vederlo in tv

Gli uomini-jet tornano protagonisti nella Coppa del mondo maschile di sci. Oggi, venerdì 13 gennaio, a Wengen, in Svizzera, si disputa il quarto SuperG della stagione. La gara inizierà alle ore 12 e non alle 12.30 inizialmente previste, a causa delle previsioni meteo che indicano come fortemente probabile l’arrivo di neve o di pioggia.

Ci si aspetta un duello per la vittoria tra il norvegese Kilde e il padrone di casa Odermatt. L'Italia, che sinora ha centrato un solo podio con Casse, si aspetta segnali soprattutto da Paris e Christof Innerhofer.

Sci, Coppa del mondo Super Wengen: gli orari in tv

Il SuperG di Wengen, in programma venerdì 13 gennaio alle ore 12, sarà trasmesso in diretta in chiaro su Rai Sport HD (streaming Raiplay) e per gli abbonati su Eurosport 1 (streaming urosport Player, discovery+, Sky Go, Now Tv e DAZN).