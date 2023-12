Coppa del mondo sci alpino maschile Val d'Isere: il programma e dove vedere le gare in diretta

Dopo lo sfortunato fine settimana a Beaver Creek, con 3 gare su 3 cancellate, la Coppa del mondo di sci alpino maschile farà tappa in Francia, in Val d'Isere, dove si disputeranno un gigante e uno slalom.

Sabato 9 dicembre, infatti, finalmente si dovrebbe disputare il primo gigante di una stagione della Coppa del mondo maschile che ha faticato sinora ad entrare nel vivo a causa delle avverse condizioni meteo che hanno portato a numerose cancellazioni.

La Face de Bellevarde potrebbe finalmente offrire la prima sfida tra le porte larghe con l'elvetico Marco Odermatt che avrà nuovamente il ruolo di favorito. L'Italia punterà su Filippo Della Vite e Luca De Aliprandini, mentre Alex Vinatzer, domenica 10 novembre, sarà l'azzurro più atteso nello slalom.



Cdm maschile Val d'Isere: gli orari in tv

Sabato 9 dicembre

ore 9.30: prima manche gigante maschile Val d'Isère

ore 13.00: seconda manche gigante maschile Val d'Isère

Domenica 10 dicembre

ore 9.30: prima manche slalom maschile Val d'Isère

ore 12.30: seconda manche slalom maschile Val d’Isère

Le gare di Coppa del mondo di sci alpino maschile sono trasmesse su Raisport, canale 58 del digitale terrestre, (o sui canali Rai) e in streaming gratuito su Raiplay. Per gli abbonati su Eurosport 1, streaming a pagamento su Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN.