Coppa del mondo sci alpino maschile in Val Gardena e in Alta Badia: il programma e dove vedere le gare in diretta

2 gare sinora disputate su 9 in programma. La Coppa del mondo maschile di sci alpino 2023/2024 sinora ha dovuto fare i conti con tantissime cancellazioni. Se un anno fa a portare ai rinvii delle gare era stata la mancanza di neve, quest'anno a impedire lo svolgimento delle gare sono state le nevicate o il troppo vento.

Per questo le gare italiane di Coppa del mondo, che a dicembre danno il loro magnifico contributo per rendere spettacolare il Circo Bianco, quest'anno sono ancora più attese. Finalmente in Val Gardena faranno il loro esordio le discipline veloci di cui non si è sinora svolta neppure una gara.

Sulla mitica Saslong giovedì 14 dicembre verrà recuperata la discesa cancellata a Zermatt-Cervinia, venerdì 15 dicembre si disputerà il SuperG, mentre sabato 16 dicembre si disputerà la seconda discesa. Domenica 17 e lunedì 18 sono invece in programma in Alta Badia due attesissime prove di gigante sulla Gran Risa.

Sci alpino, Cdm maschile Val Gardena e Alta Badia: gli orari in tv

Giovedì 14 dicembre: 11:45, Discesa libera maschile Val Gardena

Venerdì 15 dicembre: 11,45, SuperG maschile Val Gardena

Sabato 16 dicembre: 11,45 Discesa libera maschile Val Gardena

Domenica 17 dicembre: ore 10 e ore 13.30, gigante maschile Alta Badia

Lunedì 18 dicembre: ore 10 e ore 13:30, gigante maschile Alta Badia

Le gare di Coppa del mondo di sci alpino maschile in Val Gardena e in Alta Badia sono trasmesse in chiaro su Rai 2 e in streaming gratuito su Raiplay. Per gli abbonati su Eurosport 1, streaming a pagamento su Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN.