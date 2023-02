Sci alpino, calendario Mondiali 2023 Courchevel Meribel: dove vederli in tv e in streaming

Migliorare il sesto posto nel medagliere di Cortina 2021. L'Italia ai Mondiali di sci alpino, in programma a Courchevel/Meribel, si presenta con l’obiettivo di fare meglio dell’ultima volta. Due anni fa, sulle nevi di casa, a splendere furono la medaglia d’oro di Marta Bassino, in parallelo e l’argento di Luca De Aliprandini in gigante.

Mondiali sci 2023: gli italiani da medaglia

In Francia i 24 tra sciatori e sciatrici azzurri possono fare ancora meglio in una rassegna dove saranno assegnati 13 titoli iridati, 6 maschili e 6 femminili e un titolo a squadre misto, nel team event. Oltre a slalom, gigante, SuperG e discesa libera si disputerà combinata, di cui non si è disputata nessuna gara in questa stagione della Coppa del mondo.

Sofia Goggia, assente per infortunio ai Mondiali di Cortina 2021, vuole lasciare il segno in questa rassegna iridata. La campionessa bergamasca vuole vincere in discesa libera ed è tra le favorite anche in SuperG. Da medaglia nelle discipline veloci sono anche Federica Brignone, Elena Curtoni e Marta Bassino. La sciatrice piemontese cercherà un acuto in gigante, dove in questa stagione sta facendo davvero benissimo. In questa specialità l’Italia potrà sicuramente contare anche su Brignone. Soltanto nello slalom, in campo femminile, non ci sono purtroppo grandi ambizioni.

In campo maschile, invece, si spera in uno slalom da podio di Alex Vinatzer o Tommaso Sala, mentre appare decisamente più difficile il ritorno sul podio iridato di un Luca De Aliprandini che sta vivendo una stagione decisamente priva di soddisfazioni e lontana dalle aspettative. Va decisamente meglio in campo maschile nelle discipline veloci. I 3 podi stagionali, 2 in discesa libera e 1 in SuperG conquistati da Mattia Casse e i due podi conquistati grazie a due secondi posti da Florian Schieder e Dominik Paris fanno ben sperare in vista della discesa libera e del SuperG maschile.

Importantissimo, in particolare, l’ultimo risultato colto da Paris. L’esperto sciatore meranese, fiore all’occhiello della nostra nazionale, dopo un avvio di stagione difficile nell’ultima gara prima del Mondiale, il secondo SuperG che si è disputato la scorsa settimana a Cortina, è riuscito a cogliere un preziosissimo secondo posto alle spalle del leader di Coppa del mondo Marco Odermatt. Un risultato che, visti anche i recenti progressi, dà grande morale. L’Italia dello sci alpino è pronta a dare il massimo.

Mondiali sci alpino 2023: il calendario

Lunedì 6 febbraio

ore 11.00: combinata femminile, superG

Martedì 7 febbraio

11.00 Combinata maschile, superG

14.30 Combinata maschile, slalom

Mercoledì 8 febbraio

11.30 SuperG femminile

Giovedì 9 febbraio

11.30 SuperG maschile

Sabato 11 febbraio

11.00 Discesa libera femminile

Domenica 12 febbraio

11.00 Discesa libera maschile

Martedì 14 febbraio

12.00 Team Event

17.00 Parallelo maschile/femminile, qualificazioni

Mercoledì 15 febbraio

12.00 Parallelo maschile/femminile, tabellone finale

Giovedì 16 febbraio

10.00 Gigante femminile, prima manche

13.30 Gigante femminile, seconda manche

Venerdì 17 febbraio

10.00 Gigante maschile, prima manche

13.30 Gigante maschile, seconda manche

Sabato 18 febbraio

10.00 Slalom femminile, prima manche

13.30 Slalom femminile, seconda manche

Domenica 19 febbraio

10.00 Slalom maschile, prima manche

13.30 Slalom maschile, seconda manche

Mondiali sci alpino 2023: l'orario in tv e in streaming

I Mondiali di sci alpino vengono trasmessi in diretta e in chiaro su Rai2 e su Raisport, a seconda delle esigenze di palinsesto e in streaming gratuito su Raiplay. A pagamento sono in diretta su Eurosport e in streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN.