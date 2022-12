Sci alpino maschile oggi Alta Badia 2022 gigante: dove vederlo in tv e in streaming

Nuovo appuntamento oggi, lunedì 19 dicembre, in Alta Badia dove è in programma il secondo gigante della Coppa del mondo maschile 2022 sulla mitica Gran Risa. Dopo la bellissima vittoria di ieri, domenica 18 dicembre, Lucas Braathen cercherà di cogliere un altro grande risultato. Dovrà battere nuovamente un'agguerrita concorrenza, rappresentata in primis da Kristoffersen, ieri secondo e da Marco Odermatt, che nella gara di domenica è arrivato terzo dopo un grande recupero dalla nona posizione della prima manche.

L'Italia spera di vedere ulteriori progressi nei risultati da parte di Filippo Della Vite, che è stato il miglior azzurro con il diciassettesimo tempo e di Luca De Aliprandini, 18 esimo.

Sci Cdm maschile gigante Alta Badia: gli orari in tv

La gara di gigante in programma in Alta Badia lunedì 19 dicembre sarà trasmessa in chiaro su Rai 2 e in streaming gratuito su Raiplay. Sarà inoltre trasmessa per gli abbonati su Eurosport e in streaming su Eurosport Player, DAZN. La prima manche è in programma alle ore 10.00 e la seconda alle ore 13.30.