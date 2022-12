Sci alpino maschile Alta Badia 2022 gigante: dove vederlo in tv e in streaming

Nuove emozioni in arrivo per gli amanti dello sci alpino. Dopo il 1000esimo podio tricolore conquistato da Mattia Casse in Val Gardena la speranza è di conquistare subito altri prestigiosi traguardi.

La Coppa del mondo maschile domenica 18 e lunedì 19 dicembre è di scena in Alta Badia, sulla mitica Gran Risa, dove sono in programma due giganti. Il favorito d'obbligo è lo svizzero Marco Odermatt, che avrà come avversari più quotati i norvegesi Kilde e Kristoffersen. L'Italia punta in primis su De Aliprandini.

Sci Cdm maschile gigante Alta Badia: gli orari in tv

Le gare di gigante in programma in Alta Badia domenica 18 e lunedì 19 dicembre (prima manche ore 10.00 e seconda manche ore 13.30, in entrambi i giorni) saranno trasmesse in in chiaro su Rai 2 e in streaming gratuito su Raiplay. Sarà inoltre trasmessa per gli abbonati su Eurosport e in streaming su Eurosport Player, DAZN.