Sci alpino oggi Are slalom femminile: dove vederlo in diretta e in streaming

Nuovo appuntamento da non perdere con la Coppa del mondo di sci alpino femminile. Oggi, sabato 11 marzo, può essere una giornata leggendaria. Mikaela Shiffrin, dopo aver eguagliato lo svedese Stenmark a quota 86 successi, vincendo avrebbe l'opportunità di diventare la sciatrice più vincente di sempre.

L'americana è la favorita nello slalom che si disputa ad Are, in Svezia. Le sue rivali più accreditate sono Petra Vlhova, Wendy Holdener e Lena Duerr. L'Italia spera in un risultato positivo di Marta Rossetti, Lara Della Mea, Martina Peterlini, Vera Tschurtschenthaler, Anita Gulli, Lucrezia Lorenzi, tutte, però, con pettorali di partenza alti.

Cdm femminile, slalom Are: dove vederlo in tv e in streaming

La prima manche dello slalom di Are è in programma alle ore 10.30 di sabato 11 marzo. La seconda è in programma alle 13.30 e saranno trasmesse in chiaro su Raisport e su Raiplay e a pagamento su Eurosport 1 e Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN.