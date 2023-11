Coppa del mondo sci alpino maschile a Gurgl: il programma e dove vedere le gare in tv

Inizia con uno slalom inedito, a Gurgl, in Austria, la Coppa del mondo di sci alpino maschile 2023/2024. Sarà la prima gara dopo quelle cancellate e Soelden e a Cervinia-Zermatt. Alex Vinatzer, dopo il bel bronzo mondiale conquistato lo scorso anno a Courchevel, è atteso da una stagione in cui deve dimostrare di poter essere sempre tra i protagonisti.

Coppa del mondo maschile sci alpino, slalom Gurgl: dove vederlo in diretta

Lo slalom di Gurgl, valido per la Coppa del mondo di sci alpino maschile, si disputerà sabato 18 novembre.

La prima manche è in programma alle ore 10.45, la seconda alle 13.45 e si potrà vedere in chiaro su Rai 2 e in streaming gratuito su Raiplay, in diretta per gli abbonati su Eurosport 1 e in diretta streaming a pagamento su Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN.