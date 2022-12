Sci alpino oggi Lake Louis discesa libera femminile: dove vederla in tv e in streaming

Appuntamento da non perdere per gli amanti dello sci alpino. Oggi, venerdì 2 dicembre, a Lake Louis, è in programma la prima discesa libera femminile della Coppa del mondo di sci alpino 2022-2023. In questo fine settimana sulla Men’s Olympic Downhill si disputeranno due discese. Domenica il supergigante chiuderà una finalmente intensa tre giorni dopo tante gare rinviate per mancanza di neve.

L'Italia si presenta al cancello di partenza con Sofia Goggia che l'anno scorso fu autrice di una indimenticabile tripletta canadese. Nadia Delago, Elena Curtoni, Marta Bassino e Nicol Delago le altre frecce nell'arco azzurro.

Cdm femminile, Lake Louis discesa libera: gli orari in tv

La discesa libera di Coppa del mondo di sci alpino femminile, a Lake Louis, in Canada, è in programma oggi, venerdì 2 dicembre alle ore 20.00. Sarà trasmessa in diretta in chiaro da Raisport e in tv per gli abbonati su Eurosport 2. Sarà in streaming gratuito su Raiplay e a pagamento su discovery+, DAZN, Eurosport Player.