Sci alpino oggi Lake Louise discesa libera femminile: dove vederla in tv e in streaming

Altra gara tutta da seguire per gli amanti dello sci. Oggi, sabato 3 dicembre, Sofia Goggia, che ha vinto la discesa di ieri, va a caccia del suo quinto successo consecutivo a Lake Louise. Le sue avversarie più insidiose saranno nuovamente la svizzera Corinne Suter, l'austriaca Cornelia Huetter, la slovena Ilka Stuhec.

Cercherà il riscatto dopo una gara deludente la statunitense Breezy Johnson. Nadia Delago, Elena Curtoni, Marta Bassino e Nicol Delago le altre frecce nell'arco azzurro.

Cdm femminile, Lake Louise discesa libera: gli orari in tv

La seconda discesa libera di Coppa del mondo di sci alpino femminile, a Lake Louise, in Canada, è in programma oggi, sabato 3 dicembre alle ore 20.30.

Sarà trasmessa in diretta in chiaro da Raisport e in tv per gli abbonati su Eurosport 2. Sarà in streaming gratuito su Raiplay e a pagamento su discovery+, DAZN, Eurosport Player.