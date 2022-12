Sci alpino oggi Saint Moritz discesa libera femminile: dove vederla in tv e in streaming

Nuovo appuntamento con la discesa libera per la Coppa del mondo di sci alpino femminile 2022/2023. Oggi, venerdì 16 dicembre, a Saint Moritz, Sofia Goggia vuole conquistare un'altra vittoria dopo la doppietta canadese a Lake Louise. La sciatrice bergamasca scenderà con il pettorale numero 10, intorno alle 10.45.

In questo primo appuntamento di questo lungo weekend a Saint Moritz saranno in gara tra le azzurre anche Elena Curtoni (pettorale 2), Nadia Delago (pettorale 15), Federica Brignone (pettorale 21), Laura Pirovano (pettorale 24), Nicol Delago (pettorale 30) e Karoline Pichler (pettorale 39). Tra le principali rivali di Goggia ci sono Corinne Suter (pettorale 7), Breezy Johnson (pettorale 8), Cornelia Huetter (petttorale 11), Lara Gut Behrami (pettorale 17) e Mikaela Shiffrin (pettorale 22).

Cdm femminile, St Moritz discesa libera: gli orari in tv

La discesa libera femminile in programma oggi, venerdì 16 dicembre, a Saint Moritz, alle ore 10.30, sarà trasmessa in tv in chiaro su Rai 2 e per gli abbonati su Eurosport 2. Sarà in streaming gratuito su Raiplay e a pagamento su discovery+, DAZN, Eurosport Player.