Sci alpino, discesa libera maschile Lake Louis: dove vederla in tv e in streaming

La Coppa del Mondo di sci alpino finalmente si prepara a ricominciare. Oggi, venerdì 25 novembre, a Lake Louise, in Canada, gli atleti del circo bianco torneranno a gareggiare. Sarà la seconda gara maschile della stagione dopo il gigante d'esordio a Soelden, in Austria, seguito dalle cancellazioni di numerose gare causa mancanza di neve. Soltanto la scorsa settimana le donne hanno completato un weekend di gara con i due slalom in programma a Levi (Finlandia).

L'Italia ha come atleta di punta tra gli uomini jet il veterano Dominik Paris. Tra i nomi più accreditati per la vittoria, oltre all'azzurro, ci sono Marco Odermatt, Aleksander Aamodt Kilde, Vincent Kriechmayr, Matthias Mayer e Beat Feuz.

Cdm maschile, discesa libera Lake Louise: dove vederla in tv e in streaming

La discesa libera maschile di Coppa del mondo di sci alpino, a Lake Louis in Canada, è in programma oggi alle ore 20.30 italiane, le 12.30 locali. Sarà trasmessa in chiaro su Raisport (canale 58) e in streaming gratuito su Raiplay. Per gli abbonati in tv su Eurosport 1 e in streaming a pagamento su discovery+, Eurosport Player e DAZN.