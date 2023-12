Sci alpino maschile oggi in tv, secondo gigante Alta Badia: dove vederlo in diretta

Nuovo atteso appuntamento per la Coppa del mondo di sci alpino maschile. Oggi, lunedì 18 dicembre, si disputa il secondo gigante in Alta Badia sulla Gran Risa. Marco Odermatt, dopo il primo trionfo, la sua quinta vittoria consecutiva in gigante, la ventiseiesima in carriera, andrà a caccia del bis.

I principali avversari del campione elvetico saranno nuovamente il croato Filip Zubcic, ieri secondo e lo sloveno Zan Kranjec.

L'Italia punta in primis su Borsotti, Della Vite e De Aliprandini che avranno il massimo del sostegno da parte del pubblico italiano.

Sci alpino, Cdm maschile secondo gigante Alta Badia: orari in tv

Lunedi 18 dicembre: ore 10 e 13:30, gigante maschile Alta Badia

Le gare di Coppa del mondo di sci alpino maschile in Alta Badia sono trasmesse in chiaro su Rai 2 e in streaming gratuito su Raiplay. Per gli abbonati su Eurosport 1, streaming a pagamento su Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN.